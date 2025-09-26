Ричмонд
Iltalehti: Швеция и Финляндия разместят ударную бригаду в финской Лапландии

В НАТО сообщили, что «ядром» новой бригады станут шведские солдаты Норрботтенской механизированной бригады. Численность новой бригады достигнет 4−5 тыс. военнослужащих и размещена она будет в финской Лапландии недалеко от границы с Россией, пишет финское издание Iltalehti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, шведская Норрботтенская механизированная бригада базируется в Бодене (Будене) в 130 километрах от финской границы, включает пять батальонов и части обеспечения, а специализируется на боевых действиях в зимних условиях.

Шведские военные сейчас находятся в состоянии боевой готовности и в случае обострения отношений с Россией они переместятся на финскую сторону, сообщил источник в НАТО.

Лапландская бригада НАТО получила название «Финские силы FLF». Английская аббревиатура обозначает сухопутные войска, развернутые для укрепления национальной обороны стран НАТО, граничащих с Россией, поясняет издание. Штаб бригады FLF будет действовать в финских Рованиеми и Соданкюле. Командиром бригады будет назначен офицер шведской армии.

Как подчеркнул источник в НАТО, подразделения шведских сухопутных войск будут защищать восточную границу альянса совместно с финскими дивизиями в Финляндии — там, где это наиболее «целесообразно». Бригада FLF возьмет на себя оборону конкретного участка на границе с Россией в Лапландии.

Помимо Швеции, в бригаду FLF направят своих солдат Норвегия и Дания. Участие Великобритании в FLF ограничится размещением трех штабных офицеров, которые будут выполнять функции офицеров связи на севере Швеции, в Рованиеми и Миккели, где осенью начнет работу Северный штаб сухопутных войск НАТО.

Источники в НАТО сообщают, что на этапе создания FLF британцам поручено обмениваться информацией со шведами и финнами о том, как бригада НАТО под руководством Великобритании действует и тренируется в Эстонии.

В этой прибалтийской стране создана сухопутная дивизия НАТО, состоящая из британской бригады и двух эстонских бригад. В состав британской бригады также входят французские солдаты, уточняется в статье.

FLF будет использовать шведские самоходные гаубицы Archer с дальностью стрельбы до 50 километров, которые были заранее размещены в Лапландии.

В случае конфликта с Россией поддержку им обеспечат истребители Eurofighter и F-35, а также вертолеты Apache, которые стоят на вооружении британских ВВС.

Учения с их участием проводили в регионе в мае этого года.

Кроме того, Iltalehti сообщает, что бригады, действующие на севере Финляндии, могут сформировать «Лапландскую дивизию» НАТО, которая будет действовать под командованием штаба НАТО в Миккели.

