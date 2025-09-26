Iltalehti: Швеция и Финляндия разместят ударную бригаду в финской Лапландии

Согласно статье, шведская Норрботтенская механизированная бригада базируется в Бодене (Будене) в 130 километрах от финской границы, включает пять батальонов и части обеспечения, а специализируется на боевых действиях в зимних условиях.
Лапландская бригада НАТО получила название «Финские силы FLF». Английская аббревиатура обозначает сухопутные войска, развернутые для укрепления национальной обороны стран НАТО, граничащих с Россией, поясняет издание. Штаб бригады FLF будет действовать в финских Рованиеми и Соданкюле. Командиром бригады будет назначен офицер шведской армии.
Как подчеркнул источник в НАТО, подразделения шведских сухопутных войск будут защищать восточную границу альянса совместно с финскими дивизиями в Финляндии — там, где это наиболее «целесообразно». Бригада FLF возьмет на себя оборону конкретного участка на границе с Россией в Лапландии.
Помимо Швеции, в бригаду FLF направят своих солдат Норвегия и Дания. Участие Великобритании в FLF ограничится размещением трех штабных офицеров, которые будут выполнять функции офицеров связи на севере Швеции, в Рованиеми и Миккели, где осенью начнет работу Северный штаб сухопутных войск НАТО.
В этой прибалтийской стране создана сухопутная дивизия НАТО, состоящая из британской бригады и двух эстонских бригад. В состав британской бригады также входят французские солдаты, уточняется в статье.
FLF будет использовать шведские самоходные гаубицы Archer с дальностью стрельбы до 50 километров, которые были заранее размещены в Лапландии.
Учения с их участием проводили в регионе в мае этого года.
Кроме того, Iltalehti сообщает, что бригады, действующие на севере Финляндии, могут сформировать «Лапландскую дивизию» НАТО, которая будет действовать под командованием штаба НАТО в Миккели.