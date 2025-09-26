«У меня есть что ему сказать». Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

«Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. БЕЛТА) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта в Украине. — Прим. БЕЛТА). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились. Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным — он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить», — сказал глава белорусского государства.
Лукашенко заявил о наличии хороших предложений по миру в Украине и предостерег Зеленского от угроз.
«И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть что ему сказать», — подчеркнул Александр Лукашенко.
«Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — добавил белорусский лидер.