«У меня есть что ему сказать». Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

«Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. БЕЛТА) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта в Украине. — Прим. БЕЛТА). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились. Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным — он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить», — сказал глава белорусского государства.