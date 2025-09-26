Ричмонд
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться и объяснил почему

Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и объяснил почему.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому успокоиться и объяснил почему. Соответствующее заявления Лукашенко, как передает БелТА, сделал в пятницу, 26 сентября 2025 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Российский корреспондент, задавая вопрос Лукашенко, сказал, что Владимир Зеленский «уже рассуждает о возможных ударах по Кремлю, он вообще понимает, чем играет?».

— Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой (улица в Киеве, где расположен ряд украинских органов власти. — Ред.), что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошие предложения, — сказал Лукашенко, имея ввиду мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее мы писали о том, когда в Беларуси включат отопление в 2025 году (читать далее вот тут).

