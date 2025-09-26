Ричмонд
Минниханов доложил Путину о высокой явке на выборах в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным, посвященной итогам выборов глав регионов РФ.

Источник: ИА Татар-информ

«Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу выразить вам искреннюю благодарность за постоянное внимание и всестороннюю поддержку, которую вы оказываете регионам страны и нашей республике. Это крайне важно для нас и служит основой для уверенного развития», — начал свою речь Минниханов.

Он отметил, что в единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане прошли выборы Раиса республики и депутатов представительных органов местного самоуправления. В голосовании приняли участие 2,23 млн граждан республики, что составляет 75,8% от всех зарегистрированных избирателей.

Раис республики подчеркнул, что для участия в выборах были организованы экстерриториальные участки для защитников, выполняющих служебный долг в зоне проведения СВО. Всего жители Татарстана избрали 7531 депутата.

Результаты прошедших выборов, по словам Минниханова, являются подтверждением поддержки выбранного курса развития и тесного взаимодействия с федеральным центром.

Напомним, что в Единый день голосования 14 сентября в Татарстане прошли выборы Раиса Республики Татарстан. По итогам выборов Рустам Минниханов стал победителем, набрав 88,09% или 1,9 млн голосов.

