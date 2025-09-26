Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

«Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, темпы развития экономики. Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы», — сказал президент.
Встреча прошла в режиме видеоконференции с участием глав 21 субъекта РФ, избранных 14 сентября. Среди участников был раис Татарстана Рустам Минниханов.
