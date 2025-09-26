«Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Так, на Банковой готовят свой “Гляйвицкий инцидент” — с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО», — написала она в своём Telegram-канале.
Она отметила, что судя по имеющейся информации, план Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым поражающим элементом, направить их под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии, одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву и тем самым развязать вооружённый конфликт между Россией и НАТО.
«В целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА “Герань”. Отремонтировали их ранее во Львове на заводе “ЛОРТА”, — добавила Захарова.
Она пояснила, что, как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста — ВСУ терпят сокрушительное поражение: разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер.
«Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — заключила Захарова.