В МИД прокомментировали планы Киева провести диверсию в Румынии и Польше

Она отметила, что судя по имеющейся информации, план Киева состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА, оснастить их боевым поражающим элементом, направить их под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии, одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву и тем самым развязать вооружённый конфликт между Россией и НАТО.