Нарушения выборного процесса в Молдове стали причиной перепалки в Европарламенте: «Вы молчите, вы слепы» — депутат Браун осудил репрессии ПАС и Санду

Евродепутат предложил рассмотреть вопрос дискриминации в Молдове [видео]

Источник: Комсомольская правда

Депутат Европейского парламента из Польши Гжегож Браун призвал членов Европарламента обсудить нарушения выборного процесса в Молдове.

«Все здесь обеспокоены состоянием демократии в мире и поддерживают Майю Санду. Почему бы нам не рассмотреть вопрос дискриминации в Молдове?» — предложил Браун.

На это ему ответил австрийский евродепутат Хельмут Брандштеттер, который в основном повторил привычные аргументы партии PAS: Россия якобы угрожает честности выборов и стремится «подорвать молодую молдавскую демократию».

В результате между депутатами разгорелась перепалка, и глава Комитета по иностранным делам отклонил предложение Брауна, как сообщил польский журналист Славомир Оздык.

«Тем временем в Евроколхозе прошел обычный день: вы молчите, вы слепы», — раскритиковал Браун своих коллег.

