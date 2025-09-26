Депутат Европейского парламента из Польши Гжегож Браун призвал членов Европарламента обсудить нарушения выборного процесса в Молдове.
«Все здесь обеспокоены состоянием демократии в мире и поддерживают Майю Санду. Почему бы нам не рассмотреть вопрос дискриминации в Молдове?» — предложил Браун.
На это ему ответил австрийский евродепутат Хельмут Брандштеттер, который в основном повторил привычные аргументы партии PAS: Россия якобы угрожает честности выборов и стремится «подорвать молодую молдавскую демократию».
В результате между депутатами разгорелась перепалка, и глава Комитета по иностранным делам отклонил предложение Брауна, как сообщил польский журналист Славомир Оздык.
«Тем временем в Евроколхозе прошел обычный день: вы молчите, вы слепы», — раскритиковал Браун своих коллег.