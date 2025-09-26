Спецпредставители Беларуси и России обсудили взаимные гарантии безопасности в рамках Союзного государства

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные представители Беларуси и России по вопросам реализации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства 26 сентября провели свою первую встречу в Москве, сообщает БЕЛТА.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета и его российский коллега Александр Грушко с участием делегаций обеих стран обсудили реализацию межгосударственного договора, рассмотрели вопросы обеспечения взаимных гарантий и ситуацию в области безопасности, а также подвели итоги стратегического учения «Запад-2025», согласовав график дальнейшей работы спецпредставителей.
В совместном сообщении для СМИ стороны заявили, что участниками встречи констатировано совпадение оценок России и Беларуси в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты.
«Подтверждена важность договора как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия России и Беларуси в противодействии общим вызовам», — говорится в заявлении. -0-