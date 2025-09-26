Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпредставители Беларуси и России обсудили взаимные гарантии безопасности в рамках Союзного государства

В совместном сообщении для СМИ стороны заявили, что участниками встречи констатировано совпадение оценок России и Беларуси в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные представители Беларуси и России по вопросам реализации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства 26 сентября провели свою первую встречу в Москве, сообщает БЕЛТА.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета и его российский коллега Александр Грушко с участием делегаций обеих стран обсудили реализацию межгосударственного договора, рассмотрели вопросы обеспечения взаимных гарантий и ситуацию в области безопасности, а также подвели итоги стратегического учения «Запад-2025», согласовав график дальнейшей работы спецпредставителей.

В совместном сообщении для СМИ стороны заявили, что участниками встречи констатировано совпадение оценок России и Беларуси в отношении актуальных угроз безопасности Союзного государства и направлений обеспечения ее надежной защиты.

«Подтверждена важность договора как основы для дальнейшего наращивания взаимодействия России и Беларуси в противодействии общим вызовам», — говорится в заявлении. -0-

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше