Лукашенко сказал о наличии хороших предложений для Украины по миру

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии хороших предложений по миру для Украины. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в пятницу, 26 сентября 2025 года, после завершения встречи с главой России Владимиром Путиным.
— Есть на столе хорошие предложения. Мы с президентом Путиным обсуждали. Я не стану о них говорить, президент сам скажет. Хорошие предложения. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом (президентом США. — Ред.), увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить, — сказал Лукашенко.
Белорусский президент также добавил, что, по его мнению, если украинская сторона откажется от этих предложений, «то будет то, что было в начале СВО».
— Они потеряют Украину, — приводит слова Лукашенко названный источник.
