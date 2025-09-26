Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о наличии хороших предложений для Украины по миру

Александр Лукашенко заявил о наличии хороших предложений по миру для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии хороших предложений по миру для Украины. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в пятницу, 26 сентября 2025 года, после завершения встречи с главой России Владимиром Путиным.

— Есть на столе хорошие предложения. Мы с президентом Путиным обсуждали. Я не стану о них говорить, президент сам скажет. Хорошие предложения. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом (президентом США. — Ред.), увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также добавил, что, по его мнению, если украинская сторона откажется от этих предложений, «то будет то, что было в начале СВО».

— Они потеряют Украину, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко дал совет Владимиру Зеленскому — успокоиться (читать далее вот тут). Рассказывали мы и о том, что в Беларуси осенью 2025 года планируют включать отопления (обо всем этот вот тут).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше