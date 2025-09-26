Беларусь обсудила с Мексикой наращивание торгово-экономических связей и активизацию бизнес-контактов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 26 сентября провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексики в России и Беларуси по совместительству Эдуардо Вильегасом Мехиасом. На переговорах были рассмотрены шаги по наращиванию торгово-экономических связей и активизации бизнес-контактов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
«Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-мексиканских отношений, рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и развития двусторонней договорно-правовой базы. Особое внимание было уделено обсуждению шагов, направленных на наращивание торгово-экономических связей и активизацию контактов между деловыми кругами двух стран», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, накануне в Минске открылся офис почетного консула Мексики. Белорусская сторона назвала это событие большим шагом в развитии двусторонних отношений.
Эдуардо Вильегас Мехиас выразил уверенность в том, что почетное консульство будет способствовать активизации контактов между нашими странами, в том числе в экономическом, гуманитарном и культурном направлениях. Он обратил внимание, что в Мексике прекрасные возможности для туризма, в Беларуси также много мест, которые были бы интересны мексиканцам. -0-