Telegraph: Зеленский попросил Трампа поставить Киеву ракеты «Томагавк»

Он также рассказал, что попросил передать Киеву «новую систему вооружения», однако отказался раскрыть ее название перед камерами. По словам украинского лидера, в ответ на его просьбу о поставках дальнобойного оружия Трамп сказал: «Мы будем над этим работать». Он добавил, что в случае получения от США оружия большой дальности Украина «его использует», а «центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенью».