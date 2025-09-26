Лукашенко о внешней политике Трампа: занял очень хорошую порядочную позицию

«У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить — отступить, отступить — надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович (Путин. — Прим. БЕЛТА) очень уважает Трампа, с уважением к нему относится не меньше, чем я, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей. Понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника (Чарли Кирка. — Прим. БЕЛТА) очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом».