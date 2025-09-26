Лукашенко о внешней политике Трампа: занял очень хорошую порядочную позицию

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп нацеленностью своей внешней политики на мир занял очень хорошую порядочную позицию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле по завершении переговоров с Президентом России, передает корреспондент БЕЛТА.
Главу государства спросили, сохраняется ли настрой Дональда Трампа на урегулирование в Украине, ведь его риторика постоянно меняется.
Лукашенко заявил о наличии хороших предложений по миру в Украине и предостерег Зеленского от угроз «У меня есть что ему сказать». Лукашенко о желании поговорить с Зеленским.
«У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить — отступить, отступить — надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович (Путин. — Прим. БЕЛТА) очень уважает Трампа, с уважением к нему относится не меньше, чем я, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей. Понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника (Чарли Кирка. — Прим. БЕЛТА) очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом».
«То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там “бумажный тигр” (так образно Дональд Трамп назвал Россию. — Прим. БЕЛТА), еще чего-то. Не надо. Вот я “старшему брату” (Президенту России Владимиру Путину. — Прим. БЕЛТА) сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время», — уверен белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп занял очень хорошую порядочную позицию: «Он говорит там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь, может, шесть. Но главное — во внешней политике — “мир, мир, мир!”-0-