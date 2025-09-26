Захарова оценила заявления Запада по поводу подрыва «Северных потоков»

Захарова: убеждения Запада в украинском следе на Северных потоках сомнительны.
Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.Читать дальше