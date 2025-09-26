«У меня есть что ему сказать». Лукашенко сказал, что хочет встретиться и поговорить с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что хочет встретиться и поговорить с Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление Лукашенко сделал, как передает БелТА, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в пятницу, 26 сентября 2025 года, в Кремле.
Лукашенко, как мы писали, отметил, что в настоящее время есть «хорошие предложения» о мире в Украине, а Владимиру Зеленскому целесообразно успокоиться и рассмотреть их.
— Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились. Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с президентом Путиным — он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить. И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть что ему сказать, — приводит слова Лукашенко названный источник.
