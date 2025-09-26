Премьер Греции призвал создать европейский механизм заимствований для единой обороны

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюзу необходим европейский механизм совместных заимствований финансовых средств для единой обороны. Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает ТАСС.
«Я выступаю за необходимость создания европейского механизма общих заимствований, который охватывал бы то, что я считаю квинтэссенцией европейского общественного блага, а именно единую европейскую оборону», — сказал премьер.
По его словам, к настоящему моменту ряд стран, традиционно выступавших против идеи дополнительных общих заимствований, изменили свое мнение. «Я полагаю, что в конечном итоге и Германия также согласится с этой необходимостью», — добавил Мицотакис.
Глава правительства Греции считает необходимым обеспечить финансирование проектов, представляющих общий интерес. «Я бы поставил противоракетную оборону и защиту от беспилотников во главу наших общих европейских приоритетов. Ожидаю в ближайшее время каких-то подвижек. У нас пройдут два заседания Европейского совета, и я надеюсь, что мы сможем добиться прогресса в этом направлении», — добавил он.
Весной 2025 года Евросоюз предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации — в частности, в марте на экстренном саммите был одобрен план перевооружения на 800 млрд евро. Позднее Евросовет утвердил создание фонда милитаризации как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы государств ЕС до 5% ВВП к 2035 году. -0-