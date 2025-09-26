Премьер Греции призвал создать европейский механизм заимствований для единой обороны

Весной 2025 года Евросоюз предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации — в частности, в марте на экстренном саммите был одобрен план перевооружения на 800 млрд евро. Позднее Евросовет утвердил создание фонда милитаризации как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы государств ЕС до 5% ВВП к 2035 году. -0-