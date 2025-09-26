Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза

«Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе — в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе, — отметил Максим Рыженков. — Причем нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».