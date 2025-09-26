Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 26 сентября на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает корреспондент БЕЛТА.
Рыженков рассказал, как избежать ядерной эскалации и готова ли Беларусь отказаться от ядерного оружия.
Глава МИД Беларуси поддержал необходимость популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, но вместе с тем с сожалением констатировал, что праздновать сегодня нечего.
«Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. “Часы Судного дня” показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок часов за всю их историю. Конечно, это не более чем символ. Однако он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата», — сказал белорусский дипломат.
Он напомнил, что в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, в том числе Беларуси, были даны гарантии воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения.
«Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе — в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе, — отметил Максим Рыженков. — Причем нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».
В этих же целях, по словам министра, на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты «Орешник». Подписанный в прошлом году Беларусью и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное.
«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. -0-