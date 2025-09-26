Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Трампа бунтарем, а самого себя — трампистом. Соответствующее заявление Лукашенко, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в пятницу, 26 сентября 2025 года, после встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле.
— У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить — отступить, отступить — надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом, — сказал Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что и он лично, и Владимир Путины относятся к Трампу с большим уважением. Лукашенко добавил, что не все заявления Трампа нужно тотчас понимать буквальным образом, его «надо понимать».
— Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время, — обобщил Лукашенко.
