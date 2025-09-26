Рыженков рассказал, как избежать ядерной эскалации и готова ли Беларусь отказаться от ядерного оружия

Министр подчеркнул, что ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой и победителей в ядерной войне не будет. И не случайно, по его словам, сам американский физик Роберт Оппенгеймер, один из отцов атомной бомбы, в ходе первого испытания атомной бомбы в 1945 году сказал: «Я стал смертью, разрушителем миров». Он до последних лет жизни стремился обеспечить контроль за ядерными вооружениями международным сообществом, в том числе ООН.