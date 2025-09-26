Рыженков рассказал, как избежать ядерной эскалации и готова ли Беларусь отказаться от ядерного оружия

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 26 сентября на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает корреспондент БЕЛТА.
Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза.
Максим Рыженков задался вопросом, почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире. «Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Министр подчеркнул, что ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой и победителей в ядерной войне не будет. И не случайно, по его словам, сам американский физик Роберт Оппенгеймер, один из отцов атомной бомбы, в ходе первого испытания атомной бомбы в 1945 году сказал: «Я стал смертью, разрушителем миров». Он до последних лет жизни стремился обеспечить контроль за ядерными вооружениями международным сообществом, в том числе ООН.
«И он был прав! Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации — все очень просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. И просто их соблюдать. Будут гарантии — будет доверие и необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем», — заявил Максим Рыженков. -0-