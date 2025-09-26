Лукашенко сказал, что договорился с Путиным по газу на ближайшие пять лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным по газу на ближайшие пять лет. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в пятницу, 26 сентября 2025 года, после встречи со своим коллегой, которая прошла в московском Кремле.
— По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос — не на один год, а на пятилетку, — констатировал Лукашенко.
