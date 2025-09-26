Лукашенко: Зеленский рискует потерять всю Украину

«Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске было услышано Дональдом Трампом и увезено в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить. Если украинцы не пойдут на это предложение, будет то, что было в начале СВО, — будет еще хуже. Они потеряют всю Украину», — подчеркнул Александр Лукашенко.