Путин заявил, что от успехов работы на местах зависит успех всей России

Президент РФ пообщался с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

Источник: Аргументы и факты

Успешное развитие каждого региона является залогом процветания всей Российской Федерации, подчеркнул глава государства Владимир Путин.

«Это уж точно: от ваших успехов, от успехов работы на местах, зависит успех всей страны», — отметил Путин в ходе онлайн-конференции с новоизбранными руководителями регионов.

Выборы состоялись в России с 12 по 14 сентября. В течение периода, отведенного для голосования, граждане выразили поддержку действующим губернаторам и временно исполняющим обязанности, назначенным указом президента.