Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что еще некоторым его оппонентам предъявят обвивинения

Трамп прокомментировал предъявление обвинений в адрес бывшего главы ФБР Коми.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предъявление обвинений в адрес бывшего главы ФБР Джеймса Коми не является единичным случаем, и в будущем к ответственности будут привлечены и другие его политические противники.

В беседе с представителями СМИ на территории Белого дома перед поездкой в Нью-Йорк для участия в турнире по гольфу в качестве зрителя, Трамп дважды повторил, что речь идет не только о Коми.

При этом он заверил, что у него нет заранее составленного списка политических оппонентов, с которыми он намерен свести счеты.

Ранее сообщалось, что Коми, которому предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы.

«Дело в правосудии, а не в мести», — резюмировал Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше