Трамп заявил, что еще некоторым его оппонентам предъявят обвивинения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предъявление обвинений в адрес бывшего главы ФБР Джеймса Коми не является единичным случаем, и в будущем к ответственности будут привлечены и другие его политические противники.
В беседе с представителями СМИ на территории Белого дома перед поездкой в Нью-Йорк для участия в турнире по гольфу в качестве зрителя, Трамп дважды повторил, что речь идет не только о Коми.
При этом он заверил, что у него нет заранее составленного списка политических оппонентов, с которыми он намерен свести счеты.
Ранее сообщалось, что Коми, которому предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию, грозит до пяти лет лишения свободы.
«Дело в правосудии, а не в мести», — резюмировал Трамп.