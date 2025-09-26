ЦИК Молдавии исключил партию «Сердце Молдовы» из парламентских выборов

Молдавская Центральная избирательная комиссия исключила партию «Сердце Молдовы» бывшего лидера Гагаузии Ирины Влах от участия в парламентских выборах страны. Само мероприятие запланировано на 28 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Известно, что политика обвинили в нарушениях при финансировании. На этом основании партию убрали из выборов.
«Исключить позицию № 6 (партия “Сердце Молдовы” — прим. ред.) из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 “О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года”, — передал решение зампредседателя ЦИК Павел Постика.
Журналист уточнил, предложение одобрили шесть человек, а трое высказались против. Однако, по его словам, постановление ЦИК еще можно обжаловать в Апелляционной палате.
Партия «Сердце Молдовы» входит в Патриотический избирательный блок вместе с социалистами, коммунистами и партией «Будущее Молдовы». По мнению наблюдателей, это объединение считается основным соперником правящей Партии действия и солидарности на предстоящих выборах.
Напомним, что власти Молдавии не разрешили российским наблюдателям присутствовать на выборах. На этот шаг сразу отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что подобный шаг мешает обеспечить объективный контроль за избирательным процессом в стране.