Захарова предсказала войну при подтверждении планов Киева на диверсии в Европе

— На Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны, — высказалась дипломат.