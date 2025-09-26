Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в пятницу, 26 сентября, спрогнозировала скорое начало Третьей мировой войны, если подтвердится информация венгерских СМИ о планах украинского руководства провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.
Политик обратила внимание на информацию о планах президента Украины Владимира Зеленского провести диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию, которые появились сразу в нескольких венгерских СМИ.
— На Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» — с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны, — высказалась дипломат.
Она уточнила, что Киев планирует отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских дронов, оснастить их боевым поражающим элементом, направить аппараты под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
Одновременно с этим Украина, по словам Захаровой, намерена провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву и развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО, об этом она написала в своем Telegram-канале.
19 сентября в американских СМИ выразили мнение, что президент России Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне. Журналисты отметили, что глава государства достигает своих целей, подрывая «американскую гегемонию».