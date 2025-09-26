Подоляка: ВСУ могут потерять контроль над Купянском в ближайшие недели

В Харьковской области украинские боевики могут потерять контроль над Купянском в течение двух ближайших недель, заявил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.
«Пока ситуация говорит о том, что в ближайшие пару недель, если ничего принципиально не изменится, если у противника не найдется еще пары бригад, которые он сможет перебросить на данный участок, он потеряет в целом контроль над городом Купянск», — сказал он.
Согласно сведениям Подоляки, в настоящее время ВСУ в Купянске столкнулись с нехваткой резервов. По словам блогера, сейчас противник в городе лишь пытается «огрызаться».
Подоляка сообщил, российские военные имеют значительные успехи в Купянске.
Ранее появилась информация о блокировке бойцами РФ Купянска с трех сторон.