Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины

Власти Украины за последний год несколько раз обращались к США с просьбой продать дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk, имеют дальность до 2,5 тыс. км) и включили их в список оружия, запрошенного у президента Дональда Трампа несколько месяцев назад, но получали отказ. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источник.