Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу

«И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса, активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», — сказал президент.