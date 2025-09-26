Новый премьер-министр Франции сформирует правительство до 1 октября

18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. На манифестации в разных городах страны, по данным МВД республики, вышли свыше 500 тыс. человек, и более 1 млн человек — по данным профсоюзов. В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Правоохранители задерживали протестующих и применяли слезоточивый газ. По данным МВД, были задержаны свыше 300 человек. -0-