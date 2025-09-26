Новый премьер-министр Франции сформирует правительство до 1 октября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать правительство до начала работы парламента 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство будет назначено до начала работы парламентариев. Я хочу продолжить работу над проектом бюджета. Министры, желающие войти в правительство, должны будут поддержать этот бюджет», — заявил премьер в интервью изданию Le Parisien.
Говоря о столь длительном времени, потребовавшемся ему для выбора членов нового кабмина, Лекорню заявил, что в этом вопросе следует действовать «методично и серьезно».
Он также прокомментировал подготовку проекта госбюджета на 2026 год, отметив, что намерен добиться сокращения госрасходов на 6 млрд евро. «Эти значительные усилия в отношении министерств должны сопровождаться долгосрочной реформой государства и нашей территориальной организации посредством децентрализации», — сказал Лекорню.
8 сентября Национальное собрание Франции проголосовало за недоверие правительству во главе с Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии, предполагающих, в частности, сокращение соцвыплат. На следующий день после голосования Байру подал в отставку, после чего президент республики Эммануэль Макрон назначил Лекорню премьер-министром.
18 сентября во Франции прошла общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. На манифестации в разных городах страны, по данным МВД республики, вышли свыше 500 тыс. человек, и более 1 млн человек — по данным профсоюзов. В Париже, Нанте, Ренне, Лионе и Марселе акции протеста переросли в беспорядки. Радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Правоохранители задерживали протестующих и применяли слезоточивый газ. По данным МВД, были задержаны свыше 300 человек. -0-