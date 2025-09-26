По ее словам, несколько венгерских СМИ сообщили о намерении украинских властей устроить диверсии в этих странах с целью обвинить в них Россию. Захарова отметила, что на Банковой готовят «свой Гляйвицкий инцидент» для создания Casus belli и провоцирования конфликта между Россией и НАТО.