Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если подтвердятся планы Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше, Европа окажется как никогда близка к началу Третьей мировой войны.
По ее словам, несколько венгерских СМИ сообщили о намерении украинских властей устроить диверсии в этих странах с целью обвинить в них Россию. Захарова отметила, что на Банковой готовят «свой Гляйвицкий инцидент» для создания Casus belli и провоцирования конфликта между Россией и НАТО.
Она пояснила, что, судя по имеющейся информации, план Киева предполагает ремонт нескольких сбитых или перехваченных российских дронов, оснащение их боевыми элементами и направление под видом «российских БПЛА» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
«Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву и тем самым развязать вооруженный конфликт между РФ и НАТО», — объяснила Захарова.
Дипломат добавила, что 16 сентября на Яворовский полигон на Западной Украине, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже доставлены российские БПЛА «Герань», которые ранее отремонтировали на заводе «ЛОРТА» во Львове.
Она также отметила, что, по информации венгерских журналистов, такие действия объясняются тяжелым положением ВСУ, чьи поражения носят уже стратегический характер.
В заключение Захарова подчеркнула, что в случае подтверждения этих сведений Европа окажется максимально близка к началу Третьей мировой войны.
