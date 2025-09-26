Лукашенко сказал о своих колебаниях по строительству второй АЭС в Беларуси

Президент Беларуси Лукашенко сказал о своих колебаниях по строительству второй АЭС в республике. Соответствующее заявления Лукашенко сделал, как передает БелТА, после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла в московском Кремле в пятницу, 26 сентября 2025 года.
— Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Лукашенко добавил, что президенты Беларуси и России дали соответствующие поручения профильным ведомствам двух стран, вопрос о строительстве новой АЭС в Беларуси или возведении третьего блока уже действующей станции в Островце остается в самой актуальной повестке двухсторонних белорусско-российских отношений.
