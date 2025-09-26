Ричмонд
Песков рассказал, когда ожидается реакция Трампа на предложение Путина по ДСНВ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реакцию президента США Дональда Трампа на предложение президента РФ Владимира Путина по поводу обещания придерживаться положений Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ожидают «на неделе».

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На неделе будем ожидать», — сказал Песков о том, когда в России ждут реакции президента США на предложение.

На вопрос о том, передавала ли американская сторона какие-то сигналы по закрытыми каналам, Песков ответил отрицательно.

По его словам, повестка последних дней у Трампа была насыщенная, так как президент был занят переговорами на площадке ООН. «Понятно, что тяжелые были для него дни», — отметил представитель Кремля.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться обозначенных ограничений в течение года. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

