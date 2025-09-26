В небе над Германией зафиксировали дроны: глава МВД Шлезвиг-Гольштейна говорит о «возможной диверсии»

В ночь на пятницу, 26 сентября, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были зафиксированы несколько неопознанных беспилотников. Об этом сообщает NDR со ссылкой на главу министерства внутренних дел региона Сабине Зюттерлин-Вак.
По словам главы МВД, полиция рассматривает возможность того, что «появление дронов связано со шпионажем или диверсионной деятельностью». В свете недавних инцидентов в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует с федеральными органами и Бундесвером.
Зюттерлин-Вак добавила, что земельная полиция существенно усиливает защиту от беспилотников, включая координацию с соседними северогерманскими землями.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 25 сентября 2025 года в Дании были зафиксированы полеты неопознанных беспилотников рядом с несколькими воздушными гаванями страны. По данным полиции Южной Ютландии, дроны заметили в районах аэропортов Ольборга, Эсбьерга, Сеннерборга, а также Скридструпа, где дислоцируется авиабаза Королевских ВВС Дании с истребителями F-16 и F-35.