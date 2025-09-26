Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: РФ обратится в суд ООН при отсутствии спора по «Северным потокам»

В МИД надеются на досудебное урегулирование вопроса.

Источник: Аргументы и факты

Если Германия, Швеция, Дания и Швейцария отклонят возможность урегулирования спора до суда по инциденту с «Северными потоками», Россия передаст дело в Международный суд ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с этим РФ официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года», — заявила Захарова в годовщину диверсии на «Северных потоках».

Она отметила, что в настоящее время ведется досудебное урегулирование, которое является обязательным этапом, предусмотренным данными конвенциями. Если разрешение вопроса не произойдет на данном этапе, то Российская Федерация планирует инициировать судебное разбирательство и обратиться в Международный Суд ООН в связи с неисполнением указанными государствами их обязательств по конвенциям.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше