Захарова: РФ обратится в суд ООН при отсутствии спора по «Северным потокам»

Она отметила, что в настоящее время ведется досудебное урегулирование, которое является обязательным этапом, предусмотренным данными конвенциями. Если разрешение вопроса не произойдет на данном этапе, то Российская Федерация планирует инициировать судебное разбирательство и обратиться в Международный Суд ООН в связи с неисполнением указанными государствами их обязательств по конвенциям.