Лукашенко назвал Трампа бунтарем и заявил, что сам является «трампистом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал президента США Дональда Трампа как бунтаря и отметил, что сам придерживается похожего стиля, называя себя «трампистом». Сообщение передает Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко пояснил, что Трамп действует по тактике «надавить — отступить, отступить — надавить», иногда идя напролом, и выразил понимание такого подхода. Он добавил, что в этом отношении мало чем отличается от американского лидера.
Кроме того, белорусский президент отметил, что Дональду Трампу проявляет уважение и президент России Владимир Путин, и оба лидера осознают, что ситуация для главы США внутри страны непростая.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Лукашенко написал письмо Трампу.