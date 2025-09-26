Лавров встретился с южнокорейским коллегой

Руководитель МИД России Сергей Лавров и его коллега из Южной Кореи Чо Хен проводят переговоры в Нью-Йорке.
Министры встретились в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня проводится с 23 по 29 сентября. Лавров в рамках сессии представляет Россию.
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше