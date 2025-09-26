Лукашенко узнал от Путина о хорошем предложении для Украины

«Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться», — поделился Лукашенко. По его словам, на столе лежит очень хорошее предложение по урегулированию ситуации на Украине, с которым во время встречи на Аляске был ознакомлен Дональд Трамп, чтобы обсудить его в Вашингтоне.