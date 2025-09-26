Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени НАТО. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что это единственный отклоненный американским президентом пункт в заявке Киева на вооружения.
Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США на полях Генассамблеи ООН попросил его предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.
Как указывает Axios, ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тыс. км. Вашингтон ранее ограничивал поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность запасов своих вооружений. -0-