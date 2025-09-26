Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО

Отмечается, что это единственный отклоненный американским президентом пункт в заявке Киева на вооружения.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени НАТО. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что это единственный отклоненный американским президентом пункт в заявке Киева на вооружения.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США на полях Генассамблеи ООН попросил его предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Как указывает Axios, ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тыс. км. Вашингтон ранее ограничивал поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность запасов своих вооружений. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше