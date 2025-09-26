Нас заставили: Минск объяснил появление «Орешника» у границ НАТО

«Пока мы… разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие… на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе… Нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».