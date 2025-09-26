Ричмонд
Нас заставили: Минск объяснил появление «Орешника» у границ НАТО

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» — это не провокация и не гонка вооружений, а вынужденная мера для обороны.

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» — это не провокация и не гонка вооружений, а вынужденная мера для обороны. С таким заявлением, как сообщает агентство БелТА, выступил глава МИД республики Максим Рыженков в штаб-квартире ООН.

По его словам, Минск был вынужден пойти на этот шаг из-за агрессивных действий Запада, который вооружался, пока Белоруссия проводила демилитаризацию. Агентство приводит прямую цитату министра, объясняющую мотивы этого решения:

«Пока мы… разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие… на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе… Нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность».

Рыженков подчеркнул, что размещение «Орешника» преследует те же цели и является асимметричным ответом, который носит сугубо оборонительный характер. Глава МИД заверил, что Минск не стремится к эскалации:

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом».

