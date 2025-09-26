Ричмонд
«Нам не оставили выбора»: в МИД Белоруссии объяснили размещение российских ракет «Орешник»

МИД Белоруссии: размещение «Орешника» не связано с гонкой вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии рассматривается как исключительно оборонительная мера, а не как шаг к гонке вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая в штаб-квартире ООН.

По словам дипломата, в прошлом Белоруссия разоружалась при содействии Запада, выводя ядерное оружие и утилизируя боеприпасы. Однако в то время западные страны продолжали наращивать вооружения и укреплять военную инфраструктуру у границ республики.

«Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора», — сказал министр.

В условиях роста напряженности и игнорирования интересов безопасности Белоруссия оказалась вынуждена разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, отметил Рыженков.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил о скором прибытии на территорию республики российских баллистических ракет «Орешник». По его словам, поставки уже находятся на завершающем этапе, и вопрос их размещения решается в штатном режиме.

