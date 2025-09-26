NDR: На севере Германии заметили несколько неопознанных беспилотников

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 сентября неопознанные беспилотники были замечены над аэропортом Ольборга и вблизи аэропортов Эсбьерга, Сеннерборга и Скридструпа, на последнем из которых базируются истребители F-16 и F-35 Королевских ВВС Дании. В отличие от Ольборга, где воздушное пространство было закрыто, что привело к перенаправлению двух пассажирских рейсов в Копенгаген, эти аэропорты не прекращали работу. В настоящее время полиция уточняет обстоятельства инцидента.