Москва требует честного расследования подрывов газопроводов «Северные потоки». По сей день никому неизвестно, причастны ли к этому государства НАТО или США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
«До сих пор остаются без ответа множество вопросов, связанных с признаками причастности к теракту (на “Северных потоках” — прим. ред.) США, Великобритании и других стран НАТО», — отметила дипломат.
По ее словам, в этой ситуации особенно необходимо организовать объективное, тщательное и независимое расследование такого резонансного происшествия. Она подчеркнула, что именно этого и желает Россия.
Прежде в Кремле прокомментировали потери, которые понесла экономика Германии после разрушения «Северных потоков». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие поставок газа из России продолжает наносить стране финансовый ущерб.