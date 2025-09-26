Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что Венгрия и Словакия могут приобретать энергоресурсы исключительно у России, поскольку не обладают выходом к морским путям и альтернативными трубопроводными маршрутами, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан опубликовал в социальной сети запись разговора Трампа с представителями прессы в Белом доме, где американский лидер отметил, что указанные страны не имеют других вариантов для закупки энергоресурсов из-за отсутствия морских портов и альтернативных путей доставки, подчеркнув, что их нельзя обвинять в сложившейся ситуации.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что страна также не намерена следовать требованиям Брюсселя. По его словам, отказ от российских нефти и газа приведет к снижению ВВП страны на 4%, увеличению счетов за электроэнергию и ухудшению благосостояния семей. Орбан подчеркнул, что приоритетом венгерских властей остаются вопросы энергетической безопасности и защита интересов граждан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский сходит с ума из-за антивенгерских взглядов.