Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у РФ

Орбан опубликовал в социальной сети запись разговора Трампа с представителями прессы в Белом доме, где американский лидер отметил, что указанные страны не имеют других вариантов для закупки энергоресурсов из-за отсутствия морских портов и альтернативных путей доставки, подчеркнув, что их нельзя обвинять в сложившейся ситуации.