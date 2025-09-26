Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал, что Венгрия и Словакия могут покупать нефть только у РФ

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что Венгрия и Словакия могут приобретать энергоресурсы исключительно у России, поскольку не обладают выходом к морским путям и альтернативными трубопроводными маршрутами, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан опубликовал в социальной сети запись разговора Трампа с представителями прессы в Белом доме, где американский лидер отметил, что указанные страны не имеют других вариантов для закупки энергоресурсов из-за отсутствия морских портов и альтернативных путей доставки, подчеркнув, что их нельзя обвинять в сложившейся ситуации.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что страна также не намерена следовать требованиям Брюсселя. По его словам, отказ от российских нефти и газа приведет к снижению ВВП страны на 4%, увеличению счетов за электроэнергию и ухудшению благосостояния семей. Орбан подчеркнул, что приоритетом венгерских властей остаются вопросы энергетической безопасности и защита интересов граждан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский сходит с ума из-за антивенгерских взглядов.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше