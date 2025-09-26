Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk от имени НАТО

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут сократить военное присутствие в Европе для переброски сил в Индо-Тихоокеанский регион. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что такой шаг был бы понятен, но точные масштабы возможного сокращения пока неизвестны. В настоящее время в Европе может находиться от 70 до 80 тысяч американских военнослужащих.