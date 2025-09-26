Бойцы РФ подошли с юго-востока к Дроновке под Северском

На северском направлении российским бойцам удалось прорвать оборону ВСУ и выйти с юго-востока к селу Дроновка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, военнослужащие РФ смогли также выбить украинских боевиков из района Рудник и окрестностей доломитовой шахты под Северском.
Сообщается, что продвижение российских военных у Дроновки осложняет положение гарнизона ВСУ в Северске, уже испытывающего давление войск РФ со стороны села Звановка.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка спрогнозировал скорое занятие российскими военными Дроновки.