Умер кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Российский кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет, сообщила его супруга — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом информирует ТАСС.
В своих соцсетях Симоньян написала, что супруг скончался ночью 26 сентября.
Ранее стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев пребывал в коме на фоне проблем с сердцем.
Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ, а также заслуженный артист РФ. Он являлся президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России. В общей сложности режиссер поставил свыше 15 киноработ. Помимо этого он вел несколько передач на российском телевидении.