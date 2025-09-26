Умер кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ, а также заслуженный артист РФ. Он являлся президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России. В общей сложности режиссер поставил свыше 15 киноработ. Помимо этого он вел несколько передач на российском телевидении.