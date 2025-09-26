Ричмонд
Умер кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Российский кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет, сообщила его супруга — главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом информирует ТАСС.

В своих соцсетях Симоньян написала, что супруг скончался ночью 26 сентября.

Ранее стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев пребывал в коме на фоне проблем с сердцем.

Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ, а также заслуженный артист РФ. Он являлся президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России. В общей сложности режиссер поставил свыше 15 киноработ. Помимо этого он вел несколько передач на российском телевидении.

