Рыженков: Белоруссия разместит «Орешник» для гарантии безопасности

По словам главы белорусского МИД Максима Рыженкова, размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии не является гонкой вооружений, а представляет собой исключительно оборонительную меру. Его слова передает БелТА.
«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер»", — подчеркнул министр.
Рыженков подчеркнул, что дислокация ракетных комплексов на белорусской территории полностью соответствует международным нормам и условиям Договора о нераспространении ядерного оружия.
В сентябре Белоруссия и Россия провели совместные военные учения «Запад-2025», в рамках которых была осуществлена отработка планирования использования нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник».
25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже находится на пути в Белоруссию.