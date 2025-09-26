Лавров указал на угрозу стабильности в Азии из-за действий США против КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном обратил внимание на дестабилизирующую обстановку, возникающую из-за активных военных действий США в регионе. Об этом российский дипломат заявил на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что военная активность Вашингтона, направленная против КНДР, носит провокационный характер и лишь усугубляет напряженность на Корейском полуострове. По словам главы МИД РФ, подобные шаги подрывают усилия по поддержанию стабильности и создают дополнительные риски для безопасности в Восточной Азии.
