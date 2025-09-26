Новый скандал с дронами: Будапешт жестко ответил на выпад Зеленского

Власти Венгрии в крайне резкой форме опровергли обвинения Владимира Зеленского в том, что венгерские военные дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины.
Как сообщает венгерский портал Telex, Министерство обороны страны категорически отвергло обвинения. Издание приводит официальный ответ ведомства:
«Не соответствует действительности утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что венгерский военный беспилотник находился на украинской территории. Венгерские вооруженные силы не выполняли такой полет и не получали на это приказа».
Еще более жестко отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В соцсетях он оставил уничтожающий комментарий в адрес украинского президента:
«Владимир Зеленский начинает сходить с ума от своей антивенгерской позиции, теперь ему мерещатся призраки».
Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прямо обвинил Киев в намеренной провокации с целью втянуть Венгрию в конфликт. «Провокация президента Зеленского — это еще одна попытка подорвать венгерскую позицию, выступающую за мир… На этот раз против Венгрии применяют военную дезинформацию», — заявил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что, по данным его главного военного командования, воздушное пространство страны нарушили, предположительно, венгерские разведывательные дроны, которые могли оценивать промышленный потенциал приграничных районов.
