Песков сообщил, что США пока не ответили на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле сообщили о том, что Россия пока не получила от США ответа на предложение президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что по закрытым каналам никаких реакций со стороны США не поступало. На прямой вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина об этом представитель Кремля ответил: «Нет».
Ранее Дмитрий Песков также отмечал, что мир без действия ДСНВ станет более опасным и угрожающим.
Кроме того, сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси поддержал предложение Путина по ДСНВ.