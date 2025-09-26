Ричмонд
Песков сообщил, что США пока не ответили на предложение Путина по ДСНВ

Ранее Дмитрий Песков также отмечал, что мир без действия ДСНВ станет более опасным и угрожающим.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле сообщили о том, что Россия пока не получила от США ответа на предложение президента Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что по закрытым каналам никаких реакций со стороны США не поступало. На прямой вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина об этом представитель Кремля ответил: «Нет».

Ранее Дмитрий Песков также отмечал, что мир без действия ДСНВ станет более опасным и угрожающим.

Кроме того, сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси поддержал предложение Путина по ДСНВ.

