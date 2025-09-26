Песков: США пока не ответили на предложение Путина по ДСНВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила от США никаких сигналов по закрытым дипломатическим каналам в ответ на предложение, касающееся Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом дипломат рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.