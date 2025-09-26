Ричмонд
Песков: США пока не ответили на предложение Путина по ДСНВ

Кремль ожидает ответа США на предложение по стратегическим вооружениям.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила от США никаких сигналов по закрытым дипломатическим каналам в ответ на предложение, касающееся Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом дипломат рассказал в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Вашингтон до настоящего момента не выразил свою позицию по инициативе российского лидера Владимира Путина.

Песков уточнил, что в ближайшие дни Москва продолжит внимательно отслеживать возможные реакции американской стороны и рассчитывает получить официальный ответ в обозримом будущем.

KP.RU также писал, что Песков заявил, что инициатива Путина по ДСНВ является жестом доброй воли и попыткой наладить диалог с США. Дипломат отметил, что президент РФ фактически «протягивает руку» Вашингтону, предлагая обсудить ключевые вопросы в сфере глобальной безопасности.

